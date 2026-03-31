i commenti sotto un post sui social possono costare caro

Un giornalista è stato condannato a pagare 33.000 euro perché non ha eliminato commenti offensivi sotto un suo post sui social. La decisione è stata presa in seguito a una denuncia per commenti ritenuti diffamatori e lesivi della reputazione. La sentenza riguarda la responsabilità dell’autore dei commenti e l’obbligo di rimuoverli, con la condanna che si basa sull’inerzia nel rimuovere i contenuti contestati.

Il giornalista Fabio Butera è stato condannato a pagare 33mila euro per non averli rimossi, e ora sul caso deve pronunciarsi la Cassazione Il 10 aprile la Cassazione si pronuncerà sul caso del giornalista Fabio Butera, condannato in primo e secondo grado a pagare 33mila euro per i commenti fatti da altri sotto un suo post pubblicato su Facebook, un post che quelle stesse sentenze hanno giudicato non diffamatorio. Butera aveva criticato un articolo del Giornale di Vicenza su una vicenda che riguardava alcuni richiedenti asilo e che era stata strumentalizzata da molti politici, compreso il ministro e segretario della Lega Matteo Salvini. Tutto era cominciato nel 2018. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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