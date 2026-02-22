Famiglia del bosco bufera sulla psicologa incaricata dei test | criticava i Trevallion sui social I post finiscono sotto la lente della Garante
La psicologa coinvolta nei test sulla famiglia del bosco ha criticato pubblicamente i Trevallion sui social, generando accuse e polemiche. La donna ha scritto commenti duri che sono finiti sotto l’attenzione della Garante per la privacy. La sua condotta ha suscitato scalpore tra i sostenitori della coppia sospesa, che chiedono chiarimenti sulle modalità di valutazione. Intanto, i Trevallion continuano la loro battaglia legale, mentre la questione resta aperta.
Il caso della « famiglia del bosco » si tinge di nuove, pesanti polemiche. Mentre Nathan e Catherine Trevallion, la coppia anglo-australiana a cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale, continuano la loro battaglia legale, l’attenzione si sposta ora sulla psicologa incaricata di eseguire i test peritali. Al centro dello scontro ci sono alcuni post pubblicati su Facebook dalla professionista, contenenti aspre critiche verso i genitori proprio nei mesi in cui il caso mediatico esplodeva in tutta Italia. L’accusa: violato il codice deontologico. L’attività social della psicologa, che affianca la consulente tecnica d’ufficio (Ctu) Simona Ceccoli, non è sfuggita al team legale e peritale della famiglia. 🔗 Leggi su Open.online
