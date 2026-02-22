Famiglia del bosco bufera sulla psicologa incaricata dei test | criticava i Trevallion sui social I post finiscono sotto la lente della Garante

La psicologa coinvolta nei test sulla famiglia del bosco ha criticato pubblicamente i Trevallion sui social, generando accuse e polemiche. La donna ha scritto commenti duri che sono finiti sotto l’attenzione della Garante per la privacy. La sua condotta ha suscitato scalpore tra i sostenitori della coppia sospesa, che chiedono chiarimenti sulle modalità di valutazione. Intanto, i Trevallion continuano la loro battaglia legale, mentre la questione resta aperta.