i chicago bulls licenziano jaden ivey per commenti omofobi e contro la religione

I Chicago Bulls hanno deciso di rescindere il contratto di Jaden Ivey a causa di commenti ritenuti omofobi e offensivi nei confronti della religione cattolica. La squadra ha emesso una comunicazione ufficiale in cui spiega di aver preso questa decisione per motivi legati a un comportamento considerato dannoso per l’ambiente del team. La notizia è stata resa nota attraverso una nota ufficiale.

I Chicago Bulls hanno licenziato Jaden Ivey per commenti omofobi e contro la religione cattolica. La franchigia Nba ha comunicato la decisione con una breve nota, specificando di aver rescisso il contratto con il playmaker “a causa di un comportamento dannoso per la squadra”. Il cestista 24enne ha replicato postando un lungo video su Instagram. “La Bibbia è verità. Hanno detto che la mia condotta è dannosa per la squadra, cosa ho fatto contro il team? Cosa ho fatto contro i giocatori? Perché hanno detto che il mio comportamento è dannoso? Per quello in cui credo? Odiano Gesù Cristo, non vogliono sentire le sue parole”, ha detto il classe 2002 dell’Indiana prima di imbarcarsi su un volo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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