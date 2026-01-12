Donazione dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Ruggi di Salerno

Tre televisori a colori da 32 pollici sono stati donati dall’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli, presieduta da Tiziana Iervolino, al Reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. La donazione è destinata ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto diretto dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

