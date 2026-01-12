Donazione dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Ruggi di Salerno
L’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ha donato tre televisori da 32 pollici al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Ruggi di Salerno. La donazione, guidata dalla presidenza di Tiziana Iervolino, mira a migliorare il comfort dei piccoli pazienti durante il ricovero. Un gesto di attenzione e supporto rivolto alle famiglie e ai bambini che affrontano percorsi di cura nel reparto.
Tre televisori a colori da 32 pollici sono stati donati dall'Associazione Arcobaleno Marco Iagulli, presieduta da Tiziana Iervolino, al Reparto di Pediatria dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. La donazione è destinata ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto diretto dalla.
