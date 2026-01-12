Donazione dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Ruggi di Salerno

L’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ha donato tre televisori da 32 pollici al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Ruggi di Salerno. La donazione, guidata dalla presidenza di Tiziana Iervolino, mira a migliorare il comfort dei piccoli pazienti durante il ricovero. Un gesto di attenzione e supporto rivolto alle famiglie e ai bambini che affrontano percorsi di cura nel reparto.

Grazie all’Associazione Motoclub “My Guai” di Poggio Rusco Oggi, sabato 10 gennaio, abbiamo ricevuto presso la nostra sede operativa di Poggio Rusco una donazione di 1.000 euro da parte dell’Associazione Motoclub My Guai. Un gesto di grande attenz - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.