Sora Dona un gioco | consegnati i regali al reparto di Pediatria dell’ospedale SS Trinità

Lo scorso 31 dicembre, l’Associazione Culturale Iniziativa Donne ha consegnato i giochi raccolti attraverso il progetto “Dona un gioco” al reparto di Pediatria dell’Ospedale SS. Trinità di Sora. I doni, nuovi o in ottimo stato, sono stati destinati ai bambini ospedalizzati, contribuendo a rendere il loro soggiorno più sereno. Un gesto di solidarietà che testimonia l’importanza di piccoli gesti di attenzione e supporto alla comunità.

