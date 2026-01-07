Sora Dona un gioco | consegnati i regali al reparto di Pediatria dell’ospedale SS Trinità

Lo scorso 31 dicembre, l’Associazione Culturale Iniziativa Donne ha consegnato i giochi raccolti attraverso il progetto “Dona un gioco” al reparto di Pediatria dell’Ospedale SS. Trinità di Sora. I doni, nuovi o in ottimo stato, sono stati destinati ai bambini ospedalizzati, contribuendo a rendere il loro soggiorno più sereno. Un gesto di solidarietà che testimonia l’importanza di piccoli gesti di attenzione e supporto alla comunità.

Sono stati consegnati, lo scorso 31 dicembre, al reparto di Pediatria dell'Ospedale SS. Trinità di Sora i giochi – nuovi o usati in ottimo stato – raccolti grazie al progetto "Dona un gioco", promosso dall'Associazione Culturale no profit Iniziativa Donne. Ad accogliere la vicepresidente Enrica.

