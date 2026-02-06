Il Movimento 5 Stelle ha deciso di non allearsi con altre forze alle prossime elezioni provinciali. La coordinatrice provinciale Ricciardi spiega che l’obiettivo è mantenere autonomia e identità, concentrandosi su temi come trasparenza, tutela dell’ambiente e giustizia sociale. La scelta è stata presa dopo aver valutato le interlocuzioni con diverse forze del campo progressista, ma senza entrare in coalizione. Ricciardi sottolinea che il partito vuole continuare a seguire una strada indipendente e chiara, senza compromessi.

Dopo aver consultato i livelli regionali del Movimento e ascoltato i consiglieri e gli amministratori dei territori vicini al Movimento, abbiamo ritenuto coerente e responsabile non partecipare ad alcuna coalizione per questa competizione provinciale, che per sua natura rimane un passaggio istituzionale limitato; si tratta infatti di un’elezione di secondo livello che coinvolge esclusivamente sindaci e consiglieri comunali nel loro ruolo istituzionale di eletti, nella gran parte dei casi espressione di liste civiche che vanno oltre le appartenenze politiche. Il Movimento 5 Stelle non sarà parte di alcuna lista come soggetto politico organizzato e non ha sottoscritto accordi elettorali con altre forze. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Ricciardi (M5S): “Nessuna alleanza per le provinciali, si mantiene autonomia e identità”

Approfondimenti su Ricciardi M5S

Un deputato del Movimento 5 Stelle, Ricciardi, torna a parlare duramente contro i neofascisti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ricciardi M5S

Ricciardi (M5S): Nessuno spazio ai neofascisti, le loro non sono opinioni ma crimini(Agenzia Vista) Le loro non sono opinioni, questi sono crimini, tutti. Qui vicino c’è il il posto di Matteo Organ. Nilde Iotti occhi è stata ... stream24.ilsole24ore.com

M5s a nervi tesi, ma Todde rassicura: Nessuna scissioneRoma, 17 ottobre 2025 – Dunque, il rapporto con il Pd, discussione aperta ieri dall’ex sindaca di Torino e vicepresidente del Movimento, Chiara Appendino, che reclama ‘schiena dritta’ rispetto ... quotidiano.net

Marianna Ricciardi. DensoMusic · Epic Motivational. Cari ragazzi e ragazze del semestre filtro, io voglio chiedervi scusa, perché nonostante tutto il nostro impegno, non siamo riusciti ad evitare lo scempio di questa riforma dell’accesso a medicina. Un disastro facebook