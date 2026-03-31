I buttafuori imposti dalla mafia ai locali di Palermo e provincia | in Cassazione tre condanne

La Corte di Cassazione ha confermato tre condanne relative a un procedimento nato dall'operazione antimafia Octopus, condotta dai carabinieri. Durante le indagini è stato scoperto un sistema in cui alcuni boss imponevano i buttafuori ai locali della zona di Palermo e provincia. Tre ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, mentre altri due sono stati annullati e rinviati alla Corte d'Appello di Palermo.

L'operazione "Octopus" dei carabinieri aveva svelato un sistema con cui i boss avrebbero imposto la vigilanza nelle discoteche. Solo per due imputati bisognerà celebrare un nuovo processo d'appello per valutare alcuni elementi. Tutti i nomi Inammissibili tre ricorsi, due annullamenti con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo. La Cassazione si è pronunciata così in merito al processo scaturito dall'operazione antimafia Octopus dei carabinieri che hanno scoperto un sistema con cui boss avrebbero imposto i "loro" buttafuori nei locali e nelle discoteche della città e della provincia, in particolare tra il 2014 e il 2019. I giudici della Suprema corte hanno dichiarato inammissibili i ricorsi di Giovanni Catalano (in appello condannato a 6 anni e 8 mesi), Cosimo Calì (5 anni) ed Emanuele Cannata (7 anni e 6 mesi). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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