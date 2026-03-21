I negozi di Piazza del Popolo a Copparo lanciano un appello per mantenere i posti auto centrali, preoccupati per la possibile riduzione dei parcheggi durante i lavori in corso. Il gruppo dei commercianti si oppone alle modifiche che potrebbero limitare lo spazio dedicato alle auto, evidenziando la necessità di preservare la disponibilità di parcheggi per sostenere le attività commerciali.

Da una parte il gruppo commercianti di Copparo che teme una riduzione dei parcheggi dopo i lavori di ristrutturazione in piazza del Popolo; dall’altra, la Fiab (federazione italiana ambiente e bicicletta) che chiede più spazio alle persone con corsie per bici e pedoni, e vede la creazione di posteggi come una pratica ormai obsoleta in tutta Europa. E qui nasce la polemica con i negozianti che ribattono alla federazione. In una lettera i commercianti chiariscono la loro posizione: "Apprendiamo con un misto di stupore e amarezza delle dichiarazioni della Fiab. Definire ’semplicistico’ il timore dei commercianti sulla riduzione dei parcheggi non è solo un errore di valutazione, ma una mancanza di rispetto verso chi, in quella piazza, rischia ogni giorno il proprio capitale e il lavoro dei propri dipendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza del Popolo, sos dei negozi: "Non togliete i posti auto centrali"

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