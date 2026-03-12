Pesaro | 3 milioni per 300 posti auto e nuovo parco

A Pesaro, un investimento di circa 2,9 milioni di euro è stato destinato alla riqualificazione dell’area di sosta in via dell’Acquedotto, che vedrà la creazione di un nuovo parco e 300 posti auto. L’intervento prevede lavori di ammodernamento e miglioramento delle infrastrutture, con l’obiettivo di rendere l’area più funzionale e accessibile per i cittadini. La realizzazione dei lavori è in corso e coinvolge diverse fasi di intervento.

Un intervento infrastrutturale di 2,9 milioni di euro trasformerà l'area di sosta in via dell'Acquedotto a Pesaro. L'opera porterà la capacità da 220 a 300 posti auto, con lavori previsti per maggio 2026. Il progetto include anche la riqualificazione del Parco XXV Aprile e il restauro del sottopasso ferroviario. La decisione è stata presa dalla giunta comunale guidata dal sindaco Andrea Biancani, con l'assessore Riccardo Pozzi che ha illustrato i dettagli tecnici. Non si tratterà di un semplice ampliamento asfaltico, ma di una rigenerazione urbana complessa che tocca trasporti, verde pubblico e sicurezza. L'obiettivo dichiarato è rispondere alla carenza cronica di parcheggi nella città marchigiana senza ricorrere a strutture multilivello in questa specifica zona.