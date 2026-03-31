I 25 anni del Servizio Civile Universale il messaggio del presidente Meloni

Il 25° anniversario del Servizio Civile Universale è stato celebrato con un evento a Rozzano, Milano, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani. Il Presidente del Consiglio ha inviato un messaggio letto durante la cerimonia, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e giovani coinvolti nel servizio. La legge che ha istituito il servizio è stata approvata il 6 marzo 2001.

Il messaggio del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, inviato all'evento promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Rozzano (Milano), in occasione del venticinquesimo anniversario dell'approvazione della legge 6 marzo 2001, n. 64. che ha istituito il Servizio Civile Nazionale su base volontaria. Carissimi, mi spiace molto non essere riuscita ad essere con voi a Rozzano, ma ci tenevo a farvi avere il mio saluto e il mio contributo per celebrare insieme un anniversario importante per l'Italia: il venticinquesimo anniversario dell'approvazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, che ha istituito il Servizio Civile Nazionale su base volontaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I 25 anni del Servizio Civile Universale, il messaggio del presidente Meloni Articoli correlati GPS 2026: servizio militare, servizio civile alternativo alla leva, servizio civile nazionale e universale. Ministero spiega come si valutanoGraduatorie GPS 202628: è possibile produrre domanda entro il 16 marzo 2026 ore 23. Su Noi Magazine l’8 Marzo e tutte le opportunità del Servizio Civile Universale per giovani tra i 18 e i 28 anniTorna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento I 25 anni del Servizio civile; Servizio civile universale: open day a Palazzo Ducale il 30 marzo; Servizio Civile Universale: è aperto il bando per giovani dai 18 ai 28 anni, domanda entro l’8 aprile 2026. Incontro promozionale online venerdì 27 marzo; Bando Servizio civile '26: le domande solo online entro il prossimo 8 aprile. I 25 anni del Servizio Civile Universale, il messaggio del presidente MeloniIl messaggio del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, inviato all’evento promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a ... iltempo.it Posso avere un contratto part time 30 ore se faccio il servizio civile universale - facebook.com facebook