Hyundai ha presentato il restyling della Ioniq 6 N Line 2026, una berlina elettrica che si rinnova sia nel design che nelle caratteristiche tecniche. Con questa versione aggiornata, la casa automobilistica introduce anche l’allestimento N Line, caratterizzato da un’impostazione più sportiva rispetto alle versioni precedenti. La vettura sarà disponibile sul mercato entro il prossimo anno.

Dal 2023 Hyundai Ioniq 6 è la proposta della casa coreana tra le berline elettriche pensate per viaggiare. L’aggiornamento di metà carriera introduce alcune modifiche estetiche, una gamma batterie rivista e il nuovo allestimento N Line. L’abbiamo guidata in anteprima nei dintorni di Reggio Emilia. Con il restyling Hyundai interviene senza cambiare la filosofia del modello. La Ioniq 6 resta una berlina dalla linea molto filante, progettata con particolare attenzione all’aerodinamica. La lunghezza cresce di circa 7,5 cm rispetto alla versione precedente e arriva ora a 4,93 metri, dimensioni che la collocano tra le grandi berline elettriche del segmento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hyundai Ioniq 6 N Line 2026, la prova del restyling

Articoli correlati

Hyundai Ioniq 6 N Line, la prova de Il Fatto.it – Autonomia, ricarica e comfort – FOTO‹ › 1 / 5 hyundai ioniq 6 N Line ‹ › 2 / 5 hyundai ioniq 6hyundai ioniq 6 N Line ‹ › 3 / 5 hyundai ioniq 6 N Line ‹ › 4 / 5 hyundai ioniq 6 N Line ‹...

Nuove versioni dell’Ioniq 3: Hyundai svela dettagli del futuro elettrico**La Hyundai svela il suo futuro elettrico: la nuova Ioniq 3 arriverà a novembre 2026, ma le novità non finiscono qui.

Hyundai Ioniq 6 N Line - FIRST LOOK in Ireland

Contenuti utili per approfondire Hyundai Ioniq

Temi più discussi: Hyundai Ioniq 6: Più affusolata, ma sempre comoda e svelta; Hyundai Ioniq 6 N Line, L’A prima prova; Hyundai Ioniq 6, il nostro test su strada. Autonomia, comfort e ricarica; Hyundai Ioniq 6 N-Line: ha un look sportivo e ama i lunghi viaggi. La nostra prova.

Hyundai Ioniq 6 N Line, la prova de Il Fatto.it – Autonomia, ricarica e comfort – FOTODesign filante, abitacolo hi-tech e architettura a 800 Volt per la berlina elettrica coreana, che punta anche su aerodinamica e spazio a bordo ... ilfattoquotidiano.it

Hyundai Ioniq 6 N Line, L’A prima provaLa Hyundai Ioniq 6 N Line è una nuova versione che entra in gamma con il restyling della grande berlina elettrica coreana. Vi raccontiamo come va nella nostra prima prova ... lautomobile.aci.it

DriveK. . La Hyundai IONIQ 6 N fonde prestazioni da pista senza compromessi con il comfort quotidiano. Questa berlina sportiva elettrica ad alte prestazioni trasforma ogni istante al volante in un’esperienza speciale, dimostrando quanta gioia possa offrire la g facebook

Hyundai Ioniq 6: un'elettrica come poche altre #hyundai #ioniq6 #autoelettrica x.com