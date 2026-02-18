Forlì rilancia il centro storico | 3 milioni di euro per un hub urbano entro il 2026

Forlì ha deciso di investire 3 milioni di euro nel centro storico per creare un nuovo hub urbano entro il 2026, a causa della necessità di rivitalizzare le aree più antiche della città. La scelta mira a trasformare gli spazi, migliorando i servizi e attirando più cittadini e visitatori. Il Comune ha già avviato lavori di riqualificazione e sta cercando fondi regionali per sostenere il progetto, che prevede anche interventi sugli edifici e nuove aree pedonali.

Forlì punta sull'hub urbano: un investimento da 3 milioni di euro per rilanciare il centro storico. Il Comune di Forlì ha avviato una complessa operazione di riqualificazione del suo centro storico, candidandosi a un bando regionale per intercettare fondi destinati alla rigenerazione urbana e al sostegno del commercio. L'obiettivo è trasformare il cuore della città in un polo attrattivo e competitivo entro la primavera del 2026, un investimento stimato in circa 3 milioni di euro. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria, rappresenta una risposta concreta alle sfide che il tessuto commerciale urbano sta affrontando. Hub urbano, Forlì candida il centro storico e va a caccia di fondi regionali: "Vogliamo rigenerare il cuore della città" Forlì ha deciso di candidare il suo centro storico come hub urbano, puntando a ottenere fondi regionali per riqualificare l'area. Progetto 'hub urbano'. Il Comune a caccia di fondi per aiutare il commercio A marzo sarà candidata una porzione cittadina al bando regionale Azioni concrete per migliorare l'attrattività e rigenerare i luoghi. Forlì, un hub urbano per rivitalizzare il centro storico Gli assessorati al centro storico e alle attività produttive del Comune di Forlì hanno intrapreso, nell'ultimo anno, un percorso diffuso e condiviso