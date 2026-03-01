Navi bloccate a Hormuz allarme petrolio e commercio mondiale

Da feedpress.me 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Navi sono attualmente bloccate nel Golfo di Hormuz a causa di tensioni tra Iran e i Paesi del Golfo. I recenti attacchi contro l’Iran e le risposte di Teheran hanno provocato preoccupazioni sul possibile impatto sui mercati del petrolio e sul commercio globale. La situazione ha attirato l’attenzione di governi e operatori economici di tutto il mondo.

L’attacco contro l’Iran e la rappresaglia di Teheran contro i Paesi del Golfo rischiano di scatenare un vero e proprio shock sui mercati e sul commercio internazionale. Un assaggio si è già avuto in queste ore: centinaia di petroliere e navi di gas liquefatto ferme ai lati dello Stretto di Hormuz e le portacontainer commerciali dei colossi internazionali della logistica come Maesrk costrette a deviare dal Golfo hanno spinto il prezzo del petrolio. Negli scambi over the counter del mercato non regolamentato il barile è letteralmente schizzato del 10%, lasciando presagire forti turbolenze a partire dall’avvio questa notte delle Borse asiatiche. Il prezzo del Brent, il benchmark internazionale per le quotazioni del greggio, è volato da 72,8 della chiusura di venerdì a 80 dollari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

navi bloccate a hormuz allarme petrolio e commercio mondiale
© Feedpress.me - Navi bloccate a Hormuz, allarme petrolio e commercio mondiale

Leggi anche: Chiuso Hormuz, allarme petrolio

Petrolio, si teme una crisi. Centinaia di navi ferme nello stretto di Hormuz. “Il blocco? Sarebbe un cataclisma”Roma, 1 marzo 2026 - Ora gli occhi sono puntati (anche) sui mercati finanziari e sul petrolio.

15 Cibi che NON Arriveranno più in Italia (Navi Bloccate dall'Iran)

Video 15 Cibi che NON Arriveranno più in Italia (Navi Bloccate dall'Iran)

Altri aggiornamenti su Navi bloccate.

Temi più discussi: Stop alle petroliere nello Stretto di Hormuz. Così il prezzo del barile va verso i 100 dollari; Iran, Mar Rosso e Stretto di Hormuz: le armi per la rappresaglia del Regime sulle rotte del petrolio; Attacco all’Iran, chiuse le porte del Golfo. L’allarme: Conseguenze incalcolabili; Stretto di Hormuz: se l’Iran lo chiudesse?.

navi bloccate a hormuzGuerra e mercati Navi bloccate a Hormuz, allarme petrolio e commercio mondialeL'attacco contro l'Iran e la rappresaglia di Teheran contro i Paesi del Golfo rischiano di scatenare un vero e proprio shock sui mercati e sul commercio internazionale. bluewin.ch

navi bloccate a hormuzCentinaia di navi cariche di petrolio e Gnl bloccate davanti a HormuzRoma, 1 mar. (askanews) – Almeno 150 petroliere, tra cui navi per il trasporto di greggio e Gnl, hanno gettato l’ancora nelle acque aperte del Golfo, davanti allo Stretto di Hormuz. Lo scrive Al Jazee ... askanews.it

Trova facilmente notizie e video collegati.