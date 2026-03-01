Navi sono attualmente bloccate nel Golfo di Hormuz a causa di tensioni tra Iran e i Paesi del Golfo. I recenti attacchi contro l’Iran e le risposte di Teheran hanno provocato preoccupazioni sul possibile impatto sui mercati del petrolio e sul commercio globale. La situazione ha attirato l’attenzione di governi e operatori economici di tutto il mondo.

L’attacco contro l’Iran e la rappresaglia di Teheran contro i Paesi del Golfo rischiano di scatenare un vero e proprio shock sui mercati e sul commercio internazionale. Un assaggio si è già avuto in queste ore: centinaia di petroliere e navi di gas liquefatto ferme ai lati dello Stretto di Hormuz e le portacontainer commerciali dei colossi internazionali della logistica come Maesrk costrette a deviare dal Golfo hanno spinto il prezzo del petrolio. Negli scambi over the counter del mercato non regolamentato il barile è letteralmente schizzato del 10%, lasciando presagire forti turbolenze a partire dall’avvio questa notte delle Borse asiatiche. Il prezzo del Brent, il benchmark internazionale per le quotazioni del greggio, è volato da 72,8 della chiusura di venerdì a 80 dollari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Navi bloccate a Hormuz, allarme petrolio e commercio mondiale

Leggi anche: Chiuso Hormuz, allarme petrolio

Petrolio, si teme una crisi. Centinaia di navi ferme nello stretto di Hormuz. “Il blocco? Sarebbe un cataclisma”Roma, 1 marzo 2026 - Ora gli occhi sono puntati (anche) sui mercati finanziari e sul petrolio.

15 Cibi che NON Arriveranno più in Italia (Navi Bloccate dall'Iran)

Altri aggiornamenti su Navi bloccate.

Temi più discussi: Stop alle petroliere nello Stretto di Hormuz. Così il prezzo del barile va verso i 100 dollari; Iran, Mar Rosso e Stretto di Hormuz: le armi per la rappresaglia del Regime sulle rotte del petrolio; Attacco all’Iran, chiuse le porte del Golfo. L’allarme: Conseguenze incalcolabili; Stretto di Hormuz: se l’Iran lo chiudesse?.

Guerra e mercati Navi bloccate a Hormuz, allarme petrolio e commercio mondialeL'attacco contro l'Iran e la rappresaglia di Teheran contro i Paesi del Golfo rischiano di scatenare un vero e proprio shock sui mercati e sul commercio internazionale. bluewin.ch

Centinaia di navi cariche di petrolio e Gnl bloccate davanti a HormuzRoma, 1 mar. (askanews) – Almeno 150 petroliere, tra cui navi per il trasporto di greggio e Gnl, hanno gettato l’ancora nelle acque aperte del Golfo, davanti allo Stretto di Hormuz. Lo scrive Al Jazee ... askanews.it

ATTACCO ALL'IRAN | Allarme petrolio, il Brent schizza già a 80 dollari. Navi bloccate a Hormuz, si teme l'impennata. L'Opec+ aumenta la produzione, ma secondo gli analisti non basterà a frenare i prezzi #ANSA - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | Allarme petrolio, il Brent schizza già a 80 dollari. Navi bloccate a Hormuz, si teme l'impennata. L'Opec+ aumenta la produzione, ma secondo gli analisti non basterà a frenare i prezzi #ANSA x.com