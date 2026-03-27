Horizon Automotive accelera | nuovo piano 2026-2028 e spinta sull’ecosistema con Facileit

Horizon Automotive ha annunciato un nuovo piano industriale per il periodo 2026-2028, focalizzato sulla crescita strutturata dell'azienda. Contestualmente, ha rafforzato la collaborazione con Facile.it, puntando a sviluppare l'ecosistema aziendale. L'obiettivo dichiarato è ampliare le attività e consolidare la presenza nel settore automobilistico. La società ha comunicato ufficialmente le proprie strategie senza fornire dettagli aggiuntivi.

Horizon Automotive entra in una nuova fase della propria evoluzione e lo fa con un piano industriale che punta chiaramente alla crescita strutturata. Dopo aver consolidato il modello negli ultimi anni, la Tech Mobility Company guarda al triennio 2026-2028 con un obiettivo preciso: scalare il business mantenendo al centro la rete dei dealer e il rapporto con le case costruttrici. Il passaggio non è solo strategico, ma anche numerico. Dopo aver raggiunto circa 10.000 ordini nel 2025 e aver più che raddoppiato il fatturato rispetto al 2023, Horizon Automotive si presenta oggi come una realtà che ha superato la fase di validazione ed è pronta ad accelerare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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