Horizon Automotive | Piano al 2028 accelera crescita sinergie con Facileit ecosistema dealer e case costruttrici

Horizon Automotive ha presentato il nuovo piano industriale triennale per il periodo 2026-2028, prevedendo un’accelerazione nella crescita dell’azienda. Tra le strategie indicate ci sono sinergie con Facile.it, lo sviluppo di un ecosistema dedicato ai concessionari e alle case costruttrici, e l’obiettivo di rafforzare la presenza nel settore automotive. La presentazione si è concentrata sulle iniziative previste per i prossimi tre anni.

Horizon Automotive ha presentato il Piano industriale triennale 2026-2028 con un’ accelerazione del percorso di crescita. Un percorso “solido” in cui, grazie all’unione con Facile.it, si rafforza ulteriormente un ecosistema che genera valore per concessionari e case costruttrici. La Tech Mobility Company, in occasione della presentazione del Piano industriale a Milano, ha riunito la propria rete di dealer alla Horizon Dealer Convention 2026, per condividere risultati, visione e traiettorie di sviluppo. L’incontro ha visto protagonisti Luca Cantoni, Founder di Horizon Automotive, e Maurizio Pescarini, CEO di Facile.it. Horizon Automotive conferma il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 2025, arrivando alla soglia dei 10. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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