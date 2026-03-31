Hockey a Milano Gios Fisg spaventa i tifosi | I colori? Bianco e rosso

Da ilgiorno.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un membro di una federazione sportiva ha dichiarato che i colori rappresentativi della squadra sono bianco e rosso. La questione riguardante il ritorno del hockey su ghiaccio a Milano si concentra sulla necessità di un impianto idoneo per ospitare le partite. La discussione si svolge in un contesto di attenzione pubblica e coinvolgimento di diverse parti interessate.

Milano, 31 marzo 2026 – Per riportare il grande hockey su ghiaccio a Milano, si è sempre detto, serve un impianto adeguato. Bene, ora il progetto e i tempi di realizzazione per una struttura simile ci sono. Oggi, martedì 31 marzo, è stato illustrato il piano per l’allestimento di una “casa del ghiaccio” da 4.000 posti a sedere nel quartiere di Fieramilano, poco distante dai padiglioni in cui sorgeva l’arena utilizzata per alcuni dei match dei tornei olimpici di hockey su ghiaccio. E, a margine della presentazione, svoltasi nei locali di Fondazione Fiera, l’ente che si occuperà della realizzazione della tensostruttura con un investimento di 5... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Hockey a Milano, Gios (Fisg) spaventa i tifosi: “I colori? Bianco e rosso”

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