Hockey ghiaccio | il Canada dilaga contro la Francia e si prende i quarti di finale alle Olimpiadi

Il Canada ha vinto facilmente contro la Francia, portando a casa la qualificazione ai quarti di finale del torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra canadese ha dominato la partita, segnando più di dieci gol e dimostrando una grande superiorità sul ghiaccio. Un risultato che permette agli uomini di coach Smith di avanzare nel torneo con grande fiducia.
Con una vittoria larghissima, il Canada stacca il pass per i quarti di finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I nordamericani, alla terza vittoria in tre incontri nel Gruppo A, si sono imposti con lo score di 10-2 sulla malcapitata Francia prendendosi il primo posto a punteggio pieno nella pool di cui fanno parte anche Cechia e Svizzera, che invece disputeranno i playoff così come i transalpini. LA CRONACA. All’Arena Santagiulia di Milano, contrariamente a quanto si possa pensare l’inizio di gara è equilibrato. B otta e risposta dopo 8 minuti sull’asse Wilson-Douay per l’1-1, che diventa però 2-1 per il Canada nel successivo giro d’orologio quando Toews si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per insaccare il nuovo vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Hockey ghiaccio femminile : la Svezia dilaga contro la Francia alle Olimpiadi 2026 e si prende i quarti di finale
La Svezia fa il suo dovere e batte 4-0 la Francia nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina.
Hockey ghiaccio femminile: il Canada si prende le semifinali alle Olimpiadi 2026. Germania ko
Il Canada ha conquistato la qualificazione alle semifinali dell’hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo la Germania con un punteggio netto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
