Hockey ghiaccio | il Canada dilaga contro la Francia e si prende i quarti di finale alle Olimpiadi

Con una vittoria larghissima, il Canada stacca il pass per i quarti di finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I nordamericani, alla terza vittoria in tre incontri nel Gruppo A, si sono imposti con lo score di 10-2 sulla malcapitata Francia prendendosi il primo posto a punteggio pieno nella pool di cui fanno parte anche Cechia e Svizzera, che invece disputeranno i playoff così come i transalpini. LA CRONACA. All’Arena Santagiulia di Milano, contrariamente a quanto si possa pensare l’inizio di gara è equilibrato. B otta e risposta dopo 8 minuti sull’asse Wilson-Douay per l’1-1, che diventa però 2-1 per il Canada nel successivo giro d’orologio quando Toews si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per insaccare il nuovo vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

La Svezia fa il suo dovere e batte 4-0 la Francia nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Il Canada ha conquistato la qualificazione alle semifinali dell’hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo la Germania con un punteggio netto.

