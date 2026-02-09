La Fiera fiera dello Stadio del ghiaccio Anche i francesi vogliono replicarlo

La Fiera dello Stadio del Ghiaccio si svolge in questi giorni, attirando visitatori e curiosi. Gli impianti temporanei, montati in uno spazio fieristico, rappresentano una soluzione innovativa per le prossime Olimpiadi. Anche i francesi, infatti, vogliono replicare questa idea, puntando su strutture simili per le loro competizioni. La novità sta nel fatto che si tratta di impianti temporanei, pronti a essere smontati dopo l’evento. La fiera sta portando in città un po’ di atmosfera olimpica, con molte persone che vogliono

Gli impianti sportivi realizzati temporaneamente per la prima volta in degli spazi fieristici si preparano a fare a scuola per le prossime Olimpiadi. Dopo il primo oro italiano ottenuto nello Speed Skating Stadium, il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti si gode i riscontri positivi che arrivano dai padiglioni di Rho, che ospitano anche l'Ice Hockey Arena, già visitata dal vicepresidente Usa Jd Vance: «La delegazione americana ha apprezzato molto la struttura - racconta Bozzetti -, e sicuramente avremo altri Capi di Stato nelle prossime settimane. Ancora una volta la fiera si dimostra un luogo di diplomazia, solitamente economica ma in questo caso anche sportiva».

