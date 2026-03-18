Hockey e pattinaggio dopo Milano Cortina 2026 | la FISG al lavoro con le autorità milanesi

Dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la FISG sta collaborando con le autorità milanesi per pianificare lo sviluppo di strutture dedicate all’hockey e al pattinaggio. Le discussioni si concentrano sull’utilizzo degli impianti esistenti e su eventuali nuovi progetti che possano sostenere queste discipline sportive. L’obiettivo è definire le modalità di utilizzo delle strutture nelle località che hanno ospitato le competizioni.

Terminate le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il focus sportivo ora si è spostato sull’ eredità che quanto visto nelle precedenti settimane potrà lasciare in termini di strutture nelle varie località che hanno ospitato i Giochi, fra cui anche la città di Milano. A tal proposito la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha reso pubblico un comunicato nel quale, dal proprio sito ufficiale, ha fatto il punto della situazione tracciando anche le linee guida per il futuro: hockey su ghiaccio e pattinaggio escludendo delle cose e provando a disegnarle delle altre. Di seguito il comunicato comunicato della FISG: La Federazione... 🔗 Leggi su Oasport.it

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