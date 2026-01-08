Milano Hockey Finals 2025 | il palinsesto delle dirette in TV su Sky Sport Rai Sport e FISGtv

Le Milano Hockey Finals 2025 si svolgeranno dal 9 all’11 gennaio e rappresentano un evento di rilievo nel panorama sportivo italiano. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport, Rai Sport e FISG.tv, consentendo agli appassionati di seguire in diretta le gare decisive per l’assegnazione del 92° Scudetto e della 30a Coppa Italia. Un’occasione per vivere da vicino l’importante appuntamento di hockey su ghiaccio.

