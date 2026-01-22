Dopo 20 anni, Christophe Gans torna alla regia di questo nuovo capitolo del franchise, tratto dal secondo capitolo del videogioco. Il risultato? Molto al di sotto delle aspettative. Al cinema con Midnight Factory. Si dice che si ritorna dove si è stati bene ma questo sicuramente non vale per i personaggi della saga videoludica di Silent Hill, data la cittadina maledetta ed infestata al centro della storia. I fan invece, dopo aver apprezzato il remake del secondo capitolo su console, avevano accolto positivamente l'annuncio del ritorno dopo vent'anni di quello stesso franchise con Return to Silent Hill. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Return to Silent Hill, recensione: un horror troppo videoludico e con poco mordente

Leggi anche: Return to silent hill trailer scopri la fedele versione dell horror classico

Leggi anche: Return to Silent Hill: l'inquietante trailer italiano è un ritorno nostalgico all'iconico videogioco horror

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Return to Silent Hill, trama e cast del film film horror al cinema dal 22 gennaio; Guarda Return to Silent Hill al cinema e conserva il biglietto per le promo Gamelife; Return to Silent Hill, il film è stato promosso o bocciato dalla critica?; Return to Silent Hill: le location del film.

Return to Silent Hill riesce involontariamente ad essere horror puro, che si presenta come sola e potente inquietudineQuel poco di trama e di intreccio che c'è arriva tardi ed è risibile, ma immagini e suggestioni riescono a far funzionare benissimo il film ... wired.it

Return to Silent Hill: la recensione del nuovo film basato sul videogame horrorReturn to Silent Hill film 2026 la recensione del film basato sul videogame horror trama e critica di Return to Silent Hill di cosa parla e com'è ... comingsoon.it

Return to Silent Hill, il film è stato promosso o bocciato dalla critica x.com

Appena usciti dall'anteprima di Return to Silent Hill. Domani in live vi dico la mia (senza spoiler). Model: Mathias Mazzetti di Midnight Factory - facebook.com facebook