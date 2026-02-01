HBO Max le uscite di febbraio 2026 | un Venerdì 13 da brividi con The Conjuring

Venerdì 13 di febbraio si riempie di brividi con l’arrivo di “The Conjuring” su HBO Max. La piattaforma porta in streaming uno dei film horror più attesi, facendo felici gli appassionati del genere. Nel frattempo, HBO Max continua a mescolare le uscite, includendo anche titoli di cinema italiano. Mentre Apple TV+ punta sui mostri giganti, HBO Max sceglie di spaventare e coinvolgere il pubblico con storie che parlano delle paure più profonde.

Se Apple TV+ gioca con i mostri giganti, HBO Max questo mese decide di giocare con le nostre paure più intime e con il cinema d’autore italiano. Febbraio 2026 sulla piattaforma Warner Bros. Discovery è segnato in rosso sul calendario per una coincidenza che fa felici gli amanti dell’horror: un’uscita di punta piazzata esattamente di Venerdì 13. Ma non è solo jumpscare: c’è spazio per il “romance” sportivo che ha dominato i trend social e per un’infornata di cinema d’impegno civile che fa sempre bene allo spirito (e al catalogo). In breve Il mese di febbraio su HBO Max ruota attorno a due date: il 13 e il 20. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

