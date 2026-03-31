L’attore di Hollywood, 83 anni, ha condiviso un video per National Geographic in cui afferma che gli esseri umani sono una delle molte specie del regno animale e non superiori alle altre. Nel messaggio, sottolinea che la natura è accessibile a tutti e può offrire un senso di tranquillità. La dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sulla relazione tra l’uomo e l’ambiente naturale.

Harrison Ford: «Siamo semplicemente una delle tante specie del regno animale» Folti capelli grigi, occhiali dalla montatura scura, fascino da vendere e tono di voce pacato, ma fermo: Harrison Ford va dritto al punto e, nel video registrato per National Geographic, ribadisce il suo credo senza giri di parole. «Credo che ciascuno di noi debba trovare il modo per connettersi con la natura: è lì per noi e ci può regalare un senso di pace, di calma, oltre a farci capire in che modo fa il suo corso. Abbiamo il dovere di comprendere che noi esseri umani siamo solo una parte del mondo naturale, non siamo certo superiori. Siamo semplicemente una delle tante specie del regno animale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harrison Ford: «Siamo semplicemente una delle tante specie del regno animale, non siamo superiori»

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