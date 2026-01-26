L' Europa siamo noi | parte il concorso riservato agli studenti delle scuole superiori

È aperto il concorso dedicato agli studenti delle scuole superiori, intitolato

L'iniziativa è un’opportunità che permette di approfondire e capire compiutamente il valore della programmazione dei fondi Fesr e Fse+ e come essa incida concretamente sul territorio abruzzese Raccontare l’Europa attraverso gli occhi dei ragazzi, traducendo l'impatto dei fondi comunitari in una visione creativa e consapevole. Entra nel vivo “L’Europa siamo noi. I ragazzi conoscono la Commissione europea”, il concorso della Regione Abruzzo che invita gli studenti delle quarte classi delle scuole superiori a diventare protagonisti attivi della cittadinanza europea. L'iniziativa è un’opportunità che permette di approfondire e capire compiutamente il valore della programmazione dei fondi Fesr e Fse+ e come essa incida concretamente sul territorio abruzzese.🔗 Leggi su Chietitoday.it

