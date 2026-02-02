Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha fatto il suo discorso più politico. Dallo palco, l’artista portoricano ha chiesto di togliere l’ICE e ha ricordato che la comunità latina non è il nemico. Ha detto chiaramente: «Fuori l’ICE. Non siamo selvaggi, né alieni. Siamo esseri umani, e siamo americani». Il cantante ha anche sottolineato che l’amore è più forte dell’odio.

«Prima di ringraziare Dio, devo dire ICE out», ha esordito. Un messaggio netto e chiarissimo: «ICE out», «fuori l’ICE», contro gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement che nelle ultime settimane a Minneapolis hanno ucciso due persone e contro le politiche anti-migranti del presidente Trump. «Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani», ha continuato il cantante. «E vorrei dire anche che so quanto sia difficile non odiare in questi giorni. A volte ho pensato che siamo contaminados (contaminati, ndr) non so come dirlo in inglese. Ma l’odio diventa più potente con altro odio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bad Bunny e il discorso più politico dei Grammy 2026: «Fuori l’ICE. Non siamo selvaggi, né alieni. Siamo esseri umani, e siamo americani»

Approfondimenti su Bad Bunny Grammy 2026

La notte tra l’1 e il 2 febbraio 2026, la Crypto di Los Angeles ha visto la cerimonia dei Grammy Awards 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bad Bunny Grammy 2026

Argomenti discussi: Super Bowl 2026, Trump non ci sarà: poi attacca Bad Bunny e Green Day; Donald Trump non andrà al Super Bowl a causa di Bad Bunny e Green Day: Una scelta che semina odio; Bad Bunny vince l'album dell'anno ai Grammy Awards 2026; Grammy Awards, notte di musica e politica sul palco di Los Angeles.

Grammy 2026, tutti i vincitori tra il trionfo di Kendrick Lamar e i premi a Bad Bunny e Lady Gagapartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it

Grammy Awards, Bad Bunny contro l'ICE: Non siamo alieni, siamo umaniIl cantante portoricano, premiato per il miglior album dell'anno e il miglior album di musica urbana con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, si è pronunciato in un discorso contro le politiche anti-migranti di ... tg24.sky.it

BAD BUNNY È IL RE DEL POP: IL TRONO È LATINO BATTUTI TUTTI I COLOSSI AMERICANI BAD BUNNY È LA PIÙ GRANDE POP STAR DEL MONDO: BILLBOARD LO INCORONA NUMERO 1 DEL 2025! Adesso è ufficiale e i numeri non mentono - facebook.com facebook

Riscaldamento pre puntata Bad Bunny a palla ed energia alle stelle Le nostre Veline sono pronte e vi aspettano stasera in prima serata su Canale 5! #Striscialanotizia #LeVeline x.com