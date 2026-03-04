Il Sindaco Manfredi conferisce la Medaglia della Città a Sal Da Vinci vincitore di Sanremo 2026

Il Sindaco di Napoli ha deciso di premiare un cantante vincitore di Sanremo 2026 con la Medaglia della Città. L’evento si svolgerà mercoledì 11 marzo alle 12:00 nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino. La cerimonia è stata confermata e prevede la consegna ufficiale dell’onorificenza al cantante, protagonista della recente edizione del Festival della Canzone Italiana.

Tempo di lettura: 2 minuti Mercoledì 11 marzo, alle ore 12:00, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi celebrerà il trionfo della musica partenopea al recente Festival di Sanremo. Il primo cittadino conferirà a Sal Da Vinci il più alto riconoscimento cittadino: la targa con la Medaglia della Città di Napoli (con menzione speciale Napoli Città della Musica ). Una onorificenza che sottolinea non solo il successo artistico, ma il ruolo di Da Vinci come ambasciatore della musica napoletana nel mondo. Nel corso della cerimonia, il Sindaco omaggerà con un riconoscimento istituzionale anche gli altri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Sindaco Manfredi conferisce la Medaglia della Città a Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026 Festival di Sanremo 2026: il vincitore è Sal Da VinciIl cantautore italo-statunitense, figura di spicco della canzone napoletana contemporanea, ha conquistato il primo posto. Sanremo 2026, Sal da Vinci è il vincitore: la classifica finale completaEcco la classifica finale di Sanremo 2026: Sal da Vinci ha vinto il 76° Festival della Canzone Italiana con la canzone Per sempre sì, diventata un... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sindaco Manfredi. Argomenti discussi: Napoletani bloccati a Dubai per i raid Iraniani, il Sindaco Manfredi: Sono in sicurezza, lavoriamo per il rientro. Il sindaco di Napoli Manfredi conferirà la medaglia della città a Sal Da VinciIl sindaco di Napoli Gaetano Manfredi conferisce la Medaglia della Città a Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026. Lo farà mercoledì 11 marzo, alle ore 12:00, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioin ... ansa.it Napoli vince Sanremo con Sal Da Vinci, l’omaggio del sindaco ManfrediSal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì e dedica la vittoria alla famiglia e a Napoli ... quotidianodelsud.it