Guida | Issey Miyake Borsa A Spalla ‘enveloping Square’
È stata pubblicata una guida dedicata alla borsa a spalla “enveloping square” di Issey Miyake. L’articolo include anche una nota di trasparenza che informa sui link di affiliazione e sulle eventuali commissioni ricevute, senza costi aggiuntivi per l’utente.
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’architettura scultorea: tra metallo e tessuto nell’Enveloping Square. Nel panorama della moda di lusso contemporanea, la borsa a spalla ‘Enveloping square’ di Issey Miyake si distingue per un approccio progettuale che trascende l’utilità immediata per abbracciare il concetto di oggetto d’arte portatile. Il cuore del design risiede nella sua struttura geometrica facettata, che conferisce alla borsa una presenza tridimensionale marcata, simile a un gioiello tagliato piuttosto che a un semplice contenitore. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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