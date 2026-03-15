Guida | Homme Plisse’ Issey Miyake T-shirt ‘basics’
Un articolo di guida spiega le caratteristiche delle T-shirt Homme Plisse’ Issey Miyake, focalizzandosi sui modelli considerati “basics”. La descrizione fornisce dettagli sui materiali e sul design, offrendo un quadro chiaro delle opzioni disponibili. La guida include anche un avviso sulla presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite essi.
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tessuto plissé: come la chimica trasforma il cotone in scultura. La vera rivoluzione di questa T-shirt Homme Plissé risiede nel processo di plissatura, una tecnica che trascende la semplice moda per entrare nel regno dell’ingegneria tessile. A differenza delle maglie classiche che si adattano passivamente al corpo, questo capo utilizza un trattamento chimico specifico che crea pieghe permanenti e strutturali nel tessuto. L’applicazione di agenti chimici, tipicamente acidi controllati, modifica la struttura molecolare delle fibre, bloccandole in una configurazione a onde verticali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Leggi anche: Blazer Homme Plissé: Il potere delle pieghe di Issey Miyake
Leggi anche: Cappellino Homme Plissé: plissé, vestibilità e cura del capo
Altri aggiornamenti su Homme Plisse
Homme Plissé Issey Miyake ospite di Pitti Uomo 108: la moda giapponese protagonista a FirenzeIl brand fondato da Issey Miyake sarà il primo grande ospite dell’edizione 2025 di Pitti Uomo, con una collezione innovativa e una possibile performance artistica Con un inaspettato largo anticipo, ... panorama.it
Pitti Uomo, Homme plissé Issey Miyake ospitye d'onorePitti iImmagine annuncia Homme plissè Issey Miyake come ospite d'onore della prossima edizione di Pitti Uomo, la n.108 in programma a Firenze dal 17 al 20 giugno prosismi. La linea uomo della celebre ... ansa.it