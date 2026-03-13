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© Ameve.eu - Issey Miyake Maglione ‘Behind The Scenes’: Valore e Stile

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Una selezione di notizie su Issey Miyake Maglione

Issey Miyake, il sarto del ventoOsservando quei vestiti che corrono sul corpo senza fermarsi, quelle pieghe fluide che sembrano muoversi dolcemente sospinte da una brezza immaginaria, quelle stoffe quasi increspate da una carezza ... milanofinanza.it

È morto Issey Miyake lo stilista del vento, padre del minimalismo anni 80Steve Jobs vestiva Issey Miyake. I maglioni neri a collo alto, avete presente? Con quella forma asciutta che dava aspetto visibile all’affilatezza del suo pensiero. Adesso che lo stilista del vento ... ilfoglio.it