Ieri mattina, i carabinieri di Colleferro hanno condotto controlli nel territorio, denunciando tre persone alla procura di Velletri per reati legati a droga e guida in stato di ebbrezza. Due individui sono stati segnalati per uso di sostanze stupefacenti. L’operazione fa parte di una più ampia attività di prevenzione e sicurezza nelle aree di competenza.

Ieri mattina, i carabinieri della compagnia di Colleferro hanno effettuato un controllo straordinario del territorio, portando a un bilancio significativo: tre persone sono state denunciate alla procura di Velletri, mentre due individui sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, sono state verificate 75 persone e 57 veicoli, con quattro automobilisti sanzionati per violazioni del codice della strada, per un importo complessivo di circa 300 euro. I denunciati includono un uomo di 42 anni e una donna di 29 anni, entrambi residenti a Colleferro, oltre a un giovane di 28 anni proveniente da Ceccano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Colleferro: controlli nel territorio, 3 denunce per droga e guida in stato di ebbrezza

Leggi anche: Controlli dei Carabinieri nel fine settimana: denunce, sequestri e segnalazioni per droga e guida in stato di ebbrezza

Leggi anche: Colleferro | Artena | Valmontone. Controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri nel weekend. Due denunce per patente falsa e guida in stato di ebbrezza alcolica

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Colleferro | Artena | Valmontone. Alcol e droga. Controlli a tappeto dei Carabinieri. Denunciate 4 persone e una segnalata alla Prefettura; Operazione antidroga della Polizia di Stato: due giovani arrestati; Colleferro: Blitz antidroga, due arresti e cocaina sequestrata; Colleferro e Valmontone: movida sotto controllo.

Colleferro: controlli nel territorio, 3 denunce per droga e guida in stato di ebbrezza - Ieri mattina, i carabinieri della compagnia di Colleferro hanno effettuato un controllo straordinario del territorio, portando a un bilancio ... romadailynews.it

Colleferro, alcol e droga: controlli a tappeto dei Carabinieri. Quattro persone denunciate e una segnalata alla Prefettura #colleferro #giornaleinfocastelliromani Carabinieri facebook