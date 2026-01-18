Guida in stato di ebbrezza e droga | denunce e segnalazioni

Nella presente guida si affrontano le conseguenze legali legate alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Verranno spiegate le normative, le sanzioni e le procedure di denuncia o segnalazione, offrendo un quadro chiaro e aggiornato per comprendere le responsabilità e i rischi associati a questi comportamenti. L’obiettivo è fornire informazioni utili e precise per una conoscenza consapevole delle implicazioni legali.

Tempo di lettura: 2 minuti Durante il fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un’operazione straordinaria per incrementare ulteriormente la vigilanza nei ventuno Comuni di competenza, impiegando complessivamente 35 pattuglie che hanno eseguito mirati controlli a 198 veicoli sospetti, identificando 270 persone, alcune già note alle Forze dell’Ordine, riuscendo a centrare l’obbiettivo che si erano prefissati, ossia impedire la consumazione dei furti in abitazione, negli esercizi commerciali, in particolare nelle farmacie, nelle rivendite di tabacchi, presso i distributori di carburante e sventando i possibili tentativi di truffa agli anziani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Ieri mattina, i carabinieri di Colleferro hanno condotto controlli nel territorio, denunciando tre persone alla procura di Velletri per reati legati a droga e guida in stato di ebbrezza. Due individui sono stati segnalati per uso di sostanze stupefacenti. L’operazione fa parte di una più ampia attività di prevenzione e sicurezza nelle aree di competenza.

