Inflazione in crescita nel 2025 | prezzi in aumento dell’1,5% e spesa quotidiana sempre più cara
Nel 2025, l’inflazione in Italia si è confermata in crescita, con un aumento medio dei prezzi al consumo dell’1,5%. Rispetto all’anno precedente, quando si attestava all’1%, questa variazione comporta un incremento dei costi quotidiani per le famiglie. I dati Istat indicano una fase di aumento moderato dei prezzi, influenzata da diversi fattori economici, e sottolineano la necessità di monitorare attentamente l’andamento dell’economia.
Nel corso del 2025 l'inflazione è tornata ad accelerare, segnando un incremento medio dei prezzi al consumo pari all' 1,5%, in aumento rispetto all' 1% registrato nel 2024. Il dato, diffuso dall' Istat, conferma le stime preliminari già comunicate nei mesi scorsi. Nel solo mese di dicembre 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,2% rispetto a novembre e dell' 1,2% su base annua, mostrando un lieve rialzo rispetto al +1,1% del mese precedente. Carrello della spesa: aumenti ben oltre l'inflazione.
