La Lombardia è la regione più colpita dai rincari per la guerra | 2,3 miliardi di costi energetici in più nel 2026

La Lombardia ha registrato un aumento di 2,3 miliardi di euro nei costi energetici previsti per il 2026, rendendola la regione più colpita dai rincari legati alla guerra in Medio Oriente. La regione, nota per la sua attività produttiva, si trova ad affrontare un incremento significativo delle spese legate a gas ed energia elettrica. I dati evidenziano come i costi energetici siano aumentati rispetto agli anni precedenti.

La regione più produttiva di Italia è anche quella più colpita dai “danni collaterali” della nuova guerra in Medio Oriente, cioè i rincari su gas ed energia elettrica. Brutte notizie, dunque, per la Lombardia che pagherà a caro prezzo l’onda lunga del conflitto innescato da Israele e Usa: 2,3 miliardi di costi energetici in più nell’anno in corso. Allargando lo sguardo all’economia nazionale, l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre ipotizza che l’attacco di Tel Aviv e Washington all'Iran rischia di costare alle imprese italiane quasi 10 miliardi in più nel 2026 per le bollette energetiche: 7,2 miliardi di rincari sull'elettricità e 2,6 miliardi sul gas, +13,5% rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

