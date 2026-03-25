Guerra in Iran | stimati 95 milioni in più +18,9% di costi per l’elettricità nel Lecchese

La crisi in Medio Oriente e nel Golfo ha portato a un incremento del 18,9% nei costi dell’elettricità nel Lecchese, pari a circa 95 milioni di euro in più. La situazione ha ripercussioni sui consumi energetici delle imprese locali, evidenziando come le tensioni internazionali influenzino direttamente i prezzi delle forniture energetiche.

Secondo un report del centro studi Sintesi per Cna Lombardia, nella nostra regione i costi energetici volano alle stelle: nel 2026 previsti aumenti del 22% tra gas ed energia elettrica La nuova escalation della crisi in Medio Oriente e nel Golfo accende nuovamente i riflettori sui costi energetici delle imprese lombarde. Secondo una ricerca realizzata dal Centro studi sintesi per Cna Lombardia, si stima che il costo energetico complessivo (energia elettrica e gas) della Lombardia passi da 23,6 miliardi di euro a oltre 28,8 miliardi di euro tra l’anno 2025 e il 2026 con un incremento del 22%. Tra le due commodity, è il gas a far segnare il maggiore aumento (+28%), mentre l’elettricità, pur confermandosi voce dominante nella spesa energetica regionale, si ferma vicino al +19%. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Guerra in Iran: stimati 95 milioni in più (+18,9%) di costi per l’elettricità nel Lecchese Articoli correlati Guerra Iran: +40% costi, 186 euro in più per le famiglieLa guerra in Iran ha già fatto sentire i suoi effetti sul portafoglio degli italiani, con un aumento stimato del 40% sui costi di bollette e... La Lombardia è la regione più colpita dai rincari per la guerra: 2,3 miliardi di costi energetici in più nel 2026La regione più produttiva di Italia è anche quella più colpita dai “danni collaterali” della nuova guerra in Medio Oriente, cioè i rincari su gas ed... Aggiornamenti e notizie su Guerra in Iran stimati 95 milioni in... Temi più discussi: L’Iran pone 6 condizioni agli Usa: Per la fine della guerra vogliamo anche delle riparazioni; Guerra in Iran, l'impatto sull'economia e sul mercato immobiliare; Iran, news guerra oggi 20 marzo: le ultime notizie in diretta; Raid Usa sulla centrale di Natanz. Teheran risponde a 4mila chilometri. Pil: CsC abbassa stima crescita 2026 a +0,5% in scenario base con fine guerra in 1* trim.Scopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it Confindustria taglia la stima del Pil a +0,5% se termina ora il conflitto in Iran (2)Lo scenario economico internazionale era caratterizzato da grande incertezza già prima dello scoppio della guerra in Iran dovuta soprattutto ai dazi americani: il conflitto in medio oriente aggiu ... ansa.it Doveva essere il ponte dell'Europa con Trump su dazi e guerra, doveva imporsi a Bruxelles... e invece scopriamo che Meloni fatica a far dimettere la sua Ministra e compagna di partito Santanchè. Che situazione indecorosa per le Istituzioni! Al danno di imma - facebook.com facebook #tagada A che punto è la guerra in Iran dopo le ultime parole di Trump L'opinione di Marco Minniti x.com