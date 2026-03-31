Guerra in Iran Calenda | Con Trump siamo nelle mani di un pazzo – Il video

In un intervento recente, un politico ha commentato sulla situazione in Iran e sulla gestione delle autorità statunitensi, affermando che l'ex presidente sta agendo senza restrizioni e nel silenzio generale. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma, il 31 marzo 2026, e si riferisce alle decisioni prese dagli Stati Uniti sotto l'amministrazione precedente.

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2026 "Siamo di fronte a una vicenda gravissima. Trump sta facendo quello che vuole, come gli pare, in un silenzio più o meno generalizzato. Ancora non ha deciso se invadere, lo deciderà credo entro il 6 aprile a seconda dei colloqui in Pakistan. Quindi è una situazione di totale incertezza dove, per quanto mi riguarda, siamo nelle mani di un pazzo. Dovremmo cominciare a renderci conto che la nostra strada è altrove, in Europa, perché non possiamo più dipendere dagli Stati Uniti", così Carlo Calenda in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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