Il futuro della protesta in Iran dipende anche dalle scelte internazionali. L’intervento degli Stati Uniti, in particolare di Donald Trump, potrebbe influire significativamente sull’esito della rivolta. Senza un’azione esterna, il regime di Teheran potrebbe rafforzarsi e reprimere più facilmente i movimenti di protesta. È importante monitorare le dinamiche diplomatiche e le decisioni che potrebbero determinare il corso degli eventi nel paese.

Ci sono mille e un motivo per temere un intervento statunitense, ma senza un’iniziativa dall’esterno è forte il rischio che la rivolta sia stroncata sul nascere e che il regime di Teheran guadagni tempo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il destino della rivolta in Iran è nelle mani di Donald Trump

Leggi anche: Iran, rivolta nelle strade in oltre 100 città. Trump: “Pronti a intervenire in caso di violenze”

Leggi anche: Usa: il destino di una parte dei dazi è nelle mani della Corte Suprema

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il destino della rivolta in Iran è nelle mani di Donald Trump - Ci sono mille e un motivo per temere un intervento statunitense, ma senza un’iniziativa dall’esterno è forte il rischio che la rivolta sia stroncata sul nascere e che il regime di Teheran guadagni tem ... internazionale.it