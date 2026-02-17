Board of PeaceCalenda | Siamo diventati i valvassori della famiglia Trump – Il video
Il leader di Azione, Carlo Calenda, afferma che il Board of Peace si è trasformato in un tramite della famiglia Trump, dopo aver visto un video che mostra come le decisioni siano ormai influenzate dagli interessi di quella cerchia. Calenda ha commentato che le recenti azioni del consiglio sembrano discostarsi dal mandato originario stabilito dall’ONU, lasciando intendere che gli obiettivi di pace siano stati messi da parte. Aggiunge che questa situazione si riflette nella poca trasparenza delle riunioni e nelle scelte che sembrano favorire certi gruppi di potere.
(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Questo robo che hanno fatto non non ha niente a che vedere con quello che doveva essere secondo il Consiglio di Sicurezza Onu il Board della Pace. Vi rendete conto che Trump è a vita presidente, cioè sta raccogliendo miliardi a vita presidente, mettendo il genero a fare lo sviluppo immobiliare? Ma noi che siamo diventati? I valvassori della famiglia Trump? Ma ma sono cose inaudite" così il leader di Azione Carlo Calenda.
