In Europa, l’inflazione è tornata ad aumentare, a causa di uno shock energetico che ha colpito diversi paesi. La politica monetaria si trova a dover gestire un quadro economico difficile, caratterizzato da alta incertezza e da ripercussioni sui prezzi dei beni di consumo. I dati diffusi mostrano un rialzo dei costi che coinvolge più settori e mette sotto pressione le economie nazionali.

La politica monetaria europea si trova nuovamente ad affrontare uno scenario complesso, segnato da uno shock energetico negativo e da un contesto di forte incertezza. A sottolinearlo è il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, intervenuto all’assemblea dei partecipanti. Un quadro che richiama da vicino quanto accaduto nel 2022, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, quando i mercati energetici subirono forti tensioni con effetti immediati su inflazione e crescita. Inflazione in rialzo nell’Eurozona: pesa l’energia. A confermare le preoccupazioni è anche l’andamento recente dei prezzi. Secondo la stima flash di Eurostat, l’inflazione annua nell’Eurozona è salita al 2,5% a marzo, in netto aumento rispetto all’1,9% registrato a febbraio, seppur leggermente al di sotto delle attese degli analisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra e shock energetico, l’inflazione torna a crescere in tutta Europa: i dati allarmanti

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