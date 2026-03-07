Perché la guerra in Iran è uno shock energetico per tutta l’Asia

La guerra in Iran sta provocando un impatto immediato sui mercati energetici asiatici, con i prezzi del petrolio che stanno già salendo e le forniture che potrebbero essere compromesse. Le tensioni tra le forze coinvolte hanno portato a un aumento della volatilità, influenzando le economie di diversi paesi della regione. Le conseguenze di questo conflitto si fanno sentire su larga scala, con effetti diretti sui costi e sulla stabilità energetica.

La guerra in Iran sta generando un terremoto energetico che farà presto tremare gran parte dell’Asia. La Cina è soltanto la punta dell’iceberg. Basta dare un’occhiata ai numeri in campo per rendersi conto di quanto potrebbe presto accadere. Considerando tutti i Paesi coinvolti nel conflitto, o comunque sfiorati dalle tensioni in Medio Oriente, l’Arabia Saudita è il secondo produttore mondiale di petrolio, mentre la Repubblica Islamica rientra nella top 10. Il piccolo Qatar è invece il secondo esportatore in assoluto di gas naturale liquefatto (Gnl), e anche Kuwait, Iraq ed Emirati Arabi Uniti sono importanti produttori. La Cina è il principale importatore mondiale di petrolio greggio e la produzione dei Paesi del Golfo rappresenta quasi la metà delle sue importazioni di petrolio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

