Rottura della condotta idrica prosegue la riparazione | alcune scuole senz' acqua intervengono le autobotti

A causa di una rottura sulla condotta idrica in viale Farini, alcune scuole stanno affrontando interruzioni dell’acqua. Le operazioni di riparazione sono in corso e, per garantire l’approvvigionamento, sono state predisposte autobotti nelle zone interessate. Si rinnova l’appello alla cittadinanza alla collaborazione e alla pazienza durante le attività di intervento.

Proseguono i lavori di riparazione di una delle condotte principali che portano acqua alla città, in viale Farini. Il guasto ha comportato la sospensione dell'erogazione dell'acqua, in particolare nell'area urbana. Hera sta intervenendo da stanotte per la risoluzione della rottura.

Rottura della condotta idrica, acqua in graduale ripristino in città - Al momento l’erogazione dell’acqua sta lentamente tornando in alcune zone di Ravenna, ma i lavori non sono ancora conclusi e ... ravennawebtv.it

Rotta una condotta idrica, Ravenna si risveglia senz’acqua - Ravenna si risveglia senz’acqua a causa della rottura nella notte di una delle condotte principali. corriereromagna.it

Rottura condotta acqua in viale Farini, sono in corso i lavori di riparazione di una delle condotte principali che portano acqua alla città. Il guasto ha comportato la sospensione dell’erogazione dell’acqua, in particolare nell’area urbana. Attenzione Viale Farini d facebook

