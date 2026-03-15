Trofeo RiLL | iscrizione al 15 aprile 437 racconti in gara

La 32esima edizione del Trofeo RiLL ha visto finora 437 racconti iscritti, con la scadenza per le iscrizioni fissata al 15 aprile. La data limite per partecipare a questa gara dedicata alla narrativa fantastica è stata prorogata, consentendo agli autori interessati di presentare le proprie opere entro questa nuova scadenza. Fino ad ora, numerose storie sono state registrate per il concorso.

La scadenza per l’iscrizione alla 32esima edizione del Trofeo RiLL è stata spostata al 15 aprile, offrendo un nuovo termine per gli aspiranti autori di racconti fantastici. La premiazione dei vincitori si terrà durante il festival internazionale Lucca Comics & Games nell’autunno del 2026. Questa proroga non è solo un aggiustamento burocratico, ma riflette una realtà economica e culturale in cui la creatività locale si intreccia con reti internazionali. Il concorso, gestito dall’associazione Riflessi di Luce Lunare, continua a raccogliere oltre 350 opere ogni anno, dimostrando che il settore dell’intrattenimento immaginativo in Toscana mantiene una vitalità sorprendente nonostante le sfide economiche generali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trofeo RiLL: iscrizione al 15 aprile, 437 racconti in gara Articoli correlati Sciabola a Padova: Trofeo Luxardo spostato al 17 aprileIl Trofeo Luxardo di Padova, storica tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile, si terrà dal 17 al 19 aprile 2026 dopo un rinvio necessario... Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, domanda per l’iscrizione attesa ad aprileElenchi regionali per il ruolo: si tratta di un tassello nuovo e molto atteso delle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 202627. Approfondimenti e contenuti su Trofeo RiLL Argomenti discussi: Trofeo RiLL 2026: aperte le iscrizioni al premio per il miglior racconto fantastico. Trofeo RiLL: prorogata la scadenza per il concorsoDal 1994 l’Associazione RiLL organizza il Trofeo RiLL per il miglior racconto fantastico: un concorso letterario per scoprire e valorizzare autori e autrici di storie di fantasy, fantascientifiche, ... fantascienza.com Successo di iscrizioni per il XXV Trofeo RiLL dedicato al miglior racconto fantasticoLa data di scadenza per l'iscrizione al XXV Trofeo RiLL per il miglior racconto fantastico è stata posticipata al 15 aprile al fine di dare spazio alle tante richieste ricevute. Per partecipare al ... tomshw.it