Grillo porta Conte in tribunale | azione legale per riprendersi nome e simbolo del M5s

Beppe Grillo ha depositato un'azione legale contro l’ex leader del Movimento 5 Stelle, chiedendo il ripristino del suo diritto sul nome e sul simbolo del partito. La disputa riguarda la proprietà e l’uso del simbolo pentastellato, che entrambi rivendicano. La causa è stata avviata in tribunale e rappresenta l’ultima fase di una lunga controversia tra i due esponenti.

Beppe Grillo prova a riprendersi il nome e il simbolo del Movimento 5 Stella attraverso un'azione legale: è sfida a Conte. La guerra tra Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle riparte. L’ultima battaglia è sul piano legale e l’ha avviata il fondatore dei 5 Stelle, con una causa per riprendersi il simbolo pentastellato. La notizia è stata confermata da un post su Facebook di Marco Bella, già parlamentare e vicino al fondatore. “In un mondo normale – afferma Bella – se io Beppe Grillo ti concedo a te Giuseppe Conte, di usare qualcosa che mi appartiene, non servirebbe alcuna azione legale affinché tu, Giuseppe Conte mi restituisca ciò che non è affatto tuo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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