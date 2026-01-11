Calciomercato Roma Baldanzi verso l’addio | si cerca l’intesa con la Fiorentina

La Roma prosegue le operazioni di mercato durante questa finestra invernale, concentrandosi su diverse trattative. Tra queste, quella che riguarda il trasferimento di Baldanzi alla Fiorentina, con le parti impegnate nel trovare un'intesa. Nel frattempo, la squadra si prepara alla prossima partita, dopo aver conquistato una vittoria importante contro il Sassuolo. Il mercato rimane uno degli aspetti principali per il club giallorosso in questa fase della stagione.

L’intenso gennaio della Roma si divide tra gli impegni di campo, con la vittoria di ieri sul Sassuolo, e quelli al tavolo delle trattative, dove il club giallorosso è al lavoro per portare avanti la finestra invernale di calciomercato. In entrata, oggi potrebbe essere il giorno di Raspadori, mentre per quanto riguarda le operazioni in uscita, tra i candidati a lasciare Trigoria c’è Tommaso Baldanzi. Il numero 35 ha vissuto una prima parte di stagione non semplice, con poco minutaggio ed anche un problema muscolare che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane. Il futuro dell’ex Empoli sembrerebbe dunque lontano dalla Capitale, con la Fiorentina che sarebbe in pole per acquistarlo, con un’operazione che potrebbe basarsi su un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo allo scattare di determinate condizioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

