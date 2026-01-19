Mateta Juventus i bianconeri ora accelerano | intesa totale con l’attaccante l’obiettivo è averlo già per il Napoli! Il punto sulla trattativa

La Juventus accelera sulla trattativa per Mateta, con un’intesa totale con l’attaccante. I bianconeri stanno cercando di accelerare l’affare, puntando a chiudere il prima possibile e avere l’attaccante già per la partita contro il Napoli. La trattativa con il Crystal Palace si avvicina alla conclusione, anche se resta da limare la richiesta economica di circa 35 milioni di euro.

La Juventus continua a monitorare con attenzione l’attaccante Mateta del Crystal Palace, considerato il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni di Pedullà, la trattativa tra le parti è in fase di sviluppo. La società bianconera mantiene un approccio riservato, valutando tutte le opzioni per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Chiesa Juventus, i bianconeri e il Liverpool non riescono a trovare l’intesa giusta. Le ultime novità sulla trattativa

La trattativa tra la Juventus, Federico Chiesa e il Liverpool sembra ancora in fase di stallo. Le parti coinvolte continuano a negoziare, ma non si sono ancora raggiunti gli accordi necessari per finalizzare l’operazione. Di seguito, le ultime novità e aggiornamenti sulla situazione, per comprendere meglio gli sviluppi di questa trattativa.

