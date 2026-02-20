Addio a Eric Dane di Grey' s Anatomy

9.25 L'attore americano Eric Dane, noto per il ruolo del chirurgo Mark Sloan nella serie Tv Grey's Anatomy è morto a 53 anni dopo una lunga battaglia contro la Sla, Sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurologica degenerativa. Aveva reso pubblica la diagnosi l'anno scorso. Nato a San Francisco, Dane esordì in Tv nel 1991 in Saved by the Bell. Il successo internazionale arrivò nel 2006 con il personaggio in Grey's Anatomy,detto "McSteamy", rimasto nella serie per oltre un decennio. Dane è apparso in 139 episodi fino al 2021.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

