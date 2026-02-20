Il cast di Grey's Anatomy e Alyssa Milano ricordano Eric Dane | Non dimentico la scintilla nei suoi occhi

Il cast di Grey’s Anatomy e Alyssa Milano ricordano Eric Dane, morto a 53 anni a causa della SLA. La scena sul set di una serie tv ha fatto emergere il suo carattere vivace e la passione per il lavoro. Alyssa Milano ha condiviso un ricordo personale, parlando della “scintilla negli occhi” che aveva durante le riprese. Amici e colleghi si sono stretti a lui con messaggi di affetto e ricordi di momenti condivisi. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi lo ha conosciuto bene.

Amici e colleghi ricordano Eric Dane, attore morto a 53 anni per SLA. Dal cast di Grey's Anatomy agli attori e attrici che hanno condiviso con lui set cinematografici e di famose serie tv, anche la sua ex Alyssa Milano lo ha omaggiato: "Non riesco a smettere di vedere quella scintilla nei suoi occhi".