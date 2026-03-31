Recentemente, la fibromialgia è stata inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza, rappresentando un primo riconoscimento ufficiale delle esigenze dei pazienti affetti da questa condizione in Italia. La ricerca ha portato a notevoli progressi nella gestione, ma rimangono ancora sfide da affrontare per migliorare la qualità di vita di chi convive con questa patologia.

L a fibromialgia è stata inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza, un primo importante riconoscimento delle necessità dei tanti pazienti che ne soffrono in Italia. Il provvedimento è stato approvato dalla Commissione XII Affari Sociali alla Camera dei deputati, e ora per completare l’iter istituzionale si attende l’ approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fibromialgia: che cos’è, chi ne soffre e i consigli per riconoscere i sintomi X Leggi anche › Fibromialgia: in Lombardia nasce FibronetCare, la prima rete pubblica per diagnosi e cura Migliorare l’assistenza al paziente. «Siamo in una fase avanzata e decisiva dell’iter. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Grazie alla ricerca la gestione della fibromialgia ha compiuto grandi passi avanti ma c’è ancora da fare per migliorare la qualità di vita di chi ne soffre

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