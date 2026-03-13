L’allenatore e la Juventus stanno lavorando per il rinnovo del contratto, con passi avanti evidenti nel percorso di trattative secondo fonti vicine alla società. La trattativa tra le parti si sta sviluppando con l’obiettivo di prolungare la collaborazione anche per la prossima stagione. La notizia viene riportata dall’edizione torinese di un quotidiano nazionale.

Spalletti-Juve è un connubio destinato a durare sicuramente anche l’anno prossimo: ne parla Repubblica, edizione Torino. Spalletti-Juve, avanti insieme. Riporta Repubblica Torino: “La Juventus prepara la sfida di domani contro l’ Udinese e registra i sostanziali passi avanti nel percorso di rinnovo del tecnico: il dubbio principale riguarda la durata del contratto (un anno con opzione per il secondo o direttamente due), ma non l’esito positivo delle discussioni tra le parti. Oggi non sarà in conferenza stampa, sostituito da Conceicao: non una novità, visto che nelle ultime settimane è toccato prima a Locatelli quindi a Kalulu, ma la semplice esigenza di non inflazionare la sua presenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti-Juve, un matrimonio che s’ha da fare: passi avanti nel percorso di rinnovo del tecnico (Repubblica)

Articoli correlati

Rinnovo Spalletti, Kalulu non ha dubbi: il pensiero del francese sul prolungamento del tecnico della Juvedi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, Kalulu in conferenza stampa alla vigilia di Roma Juve si è soffermato sulla possibilità del rinnovo del...

Leggi anche: Rinnovo Spalletti Juve: strada ormai tracciata per il futuro del tecnico. Ha fatto tre richieste sul mercato, i dettagli!

Aggiornamenti e notizie su Spalletti Juve un matrimonio che s'ha...

Temi più discussi: Juve-Spalletti, il rinnovo è pronto: due opzioni per scadenza e stipendio; Spalletti, in arrivo la firma: ecco le due proposte per il rinnovo con la Juve; Spalletti e Nico Gonzalez da incubo a risorsa Juve: ritorno, clausola e cifre. Come può finire con l'Atletico; Juventus-Spalletti, manca solo la firma sul rinnovo: tutti i dettagli.

Juventus, doppia via per la conferma di Spalletti: annuale a 7 milioni o biennale da 10Luciano Spalletti e la Juventus, i dettagli del matrimonio che verrà a breve annunciato sono ancora oggetto di discussione, fa sapere oggi la Gazzetta. tuttomercatoweb.com

Spalletti e il rinnovo con la Juve, oggi il vertice decisivo: cosa chiede l'allenatore e tutte le opzioniL’ incontro, nell’aria da giorni, si consumerà oggi nella quiete della Continassa, ma non c’è tanto da scoprire. I colloqui erano stati aperti dopo la trasferta di Roma e sono continuati durante le ul ... msn.com

Juve-Spalletti 2027 Il derby Euroleague TUTTO VIVO La prima pagina di venerdì 13 marzo #CorrieredelloSport x.com

Verso Udinese Juve Un dato fa sorridere Spalletti - facebook.com facebook