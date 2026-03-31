Un nuovo atlante molecolare ha permesso ai ricercatori di identificare le 36 tipologie di cellule più a rischio nel cervello umano. Questo strumento fornisce una mappa dettagliata delle cellule vulnerabili, offrendo la possibilità di intervenire prima che i danni diventino irreversibili. Il cervello, considerato l’organo più complesso, è costituito da miliardi di cellule che collaborano per le funzioni fondamentali del corpo.

I l cervello umano è l’organo più complesso che conosciamo, una metropoli biologica dove miliardi di cellule lavorano ininterrottamente per permetterci di pensare, ricordare e muoverci. Tuttavia, come ogni struttura complessa, anche il cervello subisce l’usura del tempo. Fino a oggi, capire esattamente come e dove iniziassero i primi “cedimenti” legati all’età era un mistero. Ma, una ricerca rivoluzionaria del Salk Institute for Biological Studies, in California, pubblicata sulla prestigiosa rivista Cell, ha però cambiato le carte in tavola, creando il primo atlante molecolare dell’invecchiamento cerebrale. Ecco quale sport può ringiovanire il cervello (fino a 7 anni) X Invecchiamento del cervello: come e dove succede. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Grazie a un nuovo atlante molecolare, i ricercatori del Salk Institute for Biological Studies, hanno individuato le 36 tipologie di cellule più a rischio, creando una bussola per intervenire con precisione e fermare i danni prima che diventino irreversibili

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