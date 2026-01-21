Fabrizio Corona ha annunciato l’uscita della puntata finale di Falsissimo, prevista per il 26 gennaio. I legali di Signorini hanno richiesto al Tribunale di Milano di bloccare la trasmissione, sostenendo possibili danni irreversibili. La situazione si inserisce in un confronto legale che coinvolge il conduttore e il direttore editoriale di CHI, evidenziando le tensioni legate alla futura puntata e ai possibili effetti sulla reputazione.

I legali del conduttore e direttore editoriale di CHI hanno chiesto al Tribunale civile di Milano di bloccare la prossima puntata di Falsissimo, prevista per il 26 gennaio, ma Fabrizio Corona ha già annunciato battaglie Fabrizio Corona aveva già annunciato giorni fa che il 26 gennaio sarebbe uscita una nuova puntata di Falsissimo, quella finale e definitiva. Proprio quella che ora Alfonso Signorini, attraverso i suoi avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, starebbe cercando di bloccare. I legali del conduttore hanno infatti depositato ieri al Tribunale civile di Milano un'istanza per ottenere un provvedimento cautelare d'urgenza di "inibitoria". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Danni irreversibili": Signorni corre ai ripari per fermare la nuova puntata di Falsissimo ma Corona rilancia

Trump rilancia su dazi e annessione della Groenlandia, ma Nuuk corre ai ripari: “Lavoriamo a missione Nato”Recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo a dazi e all’ipotesi di annettere la Groenlandia hanno suscitato preoccupazioni sulla sovranità dell’isola.

Biglietti Mondiale 2026, la FIFA corre ai ripari dopo le proteste: annunciata la nuova “Tribuna per i Supporter”! Cifre popolari per assistere alle partite, ma i posti sono limitatiDopo le proteste dei tifosi riguardo ai costi dei biglietti per il Mondiale 2026, la FIFA ha annunciato l'introduzione della nuova “Tribuna per i Supporter”, con prezzi più accessibili e posti limitati.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Filippo Nardi contro Alfonso Signorini dopo la puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona short

Danni irreversibili: Signorni corre ai ripari per fermare la nuova puntata di Falsissimo ma Corona rilanciaI legali del conduttore e direttore editoriale di CHI hanno chiesto al Tribunale civile di Milano di bloccare la prossima puntata di Falsissimo, prevista per il 26 gennaio, ma Fabrizio Corona ha già a ... movieplayer.it

Alfonso Signorini vuole bloccare Falsissimo di Fabrizio Corona?/ Danni irreversibili alla reputazioneAlfonso Signorini, scendono in campo i legali: inibitoria contro la nuova puntata di Falsissimo-Il prezzo del potere ... ilsussidiario.net

Danni irreversibili all’approvvigionamento idrico del pianeta. Decenni di attività umane li hanno causati, avverte un nuovo rapporto. - facebook.com facebook